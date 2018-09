Tim Cook: iPhone kost je gemiddeld maar 1 dollar per dag

Cook meldt in het interview dat Apple een iPhone maakt voor iedereen. "De innovatie die wij in deze toestellen is de prijs meer dan waard," aldus Cook. De Apple topman herhaalt verder wat hij vorig jaar in een soortgelijk interview voor dezelfde tv-zender zei, namelijk dat niet zoveel mensen in één keer zoveel geld neerleggen voor hun toestel, maar hun oude iPhone inruilen, maandelijks aflossen of de smartphone aanschaffen in combinatie met een abonnement waardoor zij extra korting krijgen van hun provider.

"De gemiddelde klant betaalt ongeveer 30 dollar per maand waardoor zij slechts 1 dollar per dag kwijt zijn voor hun toestel."

Invoerrechten

Cook praat verder nog over de invoerrechten die Trump heeft ingevoerd. Doordat er extra heffingen moeten worden betaald op onderdelen uit China, was er een risico dat de iPhones dit jaar nog duurder uit zouden vallen, maar nu er een uitzondering is gemaakt voor Apple, is dat niet het geval.

Het volledige interview is hieronder te bekijken.