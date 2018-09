Oculus presenteert pc-loze en draadloze VR-bril

Oculus Quest is een geëvolueerde versie van het Santa Cruz-prototype dat we vorig jaar zagen: een VR-systeem waar geen pc of andere getethered apparaat voor nodig is. Dit is eigenlijk een high-end versie van de 200 euro kostende Oculus Go en daarmee is dit 399 dollar kostende apparaat geen Oculus Rift-vervanger, wat het bedrijf meerdere malen benadrukt.

Tussen Go en Rift

De Rift is nog steeds het topproduct van het bedrijf en is volgens Mark Zuckerberg - Facebook nam Oculus meer dan twee jaar geleden over - bedoeld voor high-end ervaringen waar je echt een pc voor nodig hebt. Wat logisch is, want er is geen plaats voor een GeForce RTX 2080 Ti in een Oculus Quest.

Onze Santa Cruz-demo die we vorig jaar kregen was behoorlijk indrukwekkend en we kunnen niet wachten om de Quest uitgebreid te bepotelen. Hij lijkt namelijk veel meer op de Rift dan de low-end Go-headset, met volledige plaatsbepaling en hand-tracking, allemaal zonder draden of basisstation.