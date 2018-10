Review Polaroid Insta-share printer Moto Mod

Lenovo/Motorola introduceerde de Moto Z-lijn in 2016 en bracht drie varianten op de markt. De Moto Z play (een midrange toestel) de Moto Z (high-end) en de Moto Z-Force (high end en extra stevig). De USP van deze toestellen is dat zij semi-modulair zijn en makkelijk zijn uit te breiden met verschillende soorten randapparatuur die door de fabrikant mods worden genoemd.

Het bedrijf gaat hiermee verder waar Google met Project ARA (wat het vroegere Phonebloks was) en LG met de G5 stopten.

Google's techniek heeft het testlab nooit overleefd en is later geschrapt. LG schopte het een stuk verder en kwam daadwerkelijk met een toestel op de proppen, maar de implementatie was zo slecht dat het al gauw flopte. Motorola's implementatie met krachtige magneten werkt goed en het bedrijf heeft inmiddels al negen toestellen op de markt gebracht die gebruik maken van de technologie.

Motorola heeft beloofd de modules tenminste drie jaar te ondersteunen. Het is dus de vraag of het concept ook is aangeslagen bij het grote publiek en of er genoeg modules zijn verkocht om deze lijn door te zetten.





Wat de modules betreft, komen deze mondjesmaat op de markt. Naast de typische uitbreidingen als betere speakers, een betere camera, een projector, batterypack, toetsenbord, gamepad, etc, komen er ook minder voor de hand liggende mods op de markt zoals een dedicated smart speaker voor Alexa, TV-ontvanger en Vital Moto mod (deze module meet onder andere je bloeddruk, zuurstofgehalte in je bloed, lichaamstemperatuur etc.).

Een andere bijzondere mod, die inmiddels is uitgebracht is de Polaroid Insta-share Printer. Een fotoprinter die gebruik maakt van het populaire Zink-papier. Wij hebben deze module uitgebreid aan de tand gevoeld en delen onze ervaringen met je.