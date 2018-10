Apple maakt iMacs en MacBooks nog lastiger te repareren

De software waarmee deze checks worden uitgevoerd, Apple Service Toolkit of Apple Service Toolkit 2, is alleen beschikbaar voor Apple-medewerkers en door Apple geautoriseerde reparatiecentra. Gebruikers die zelf proberen hun systeem te repareren of dit laten doen door een onafhankelijk reparatiebedrijf zullen met een niet werkend exemplaar komen te zitten.

De benodigde software werkt alleen als deze verbonden is met Apple's Global Service Exchange (GSX) welke ook nog een gebruikersnaam en wachtwoord van Apple vereist.

"Er zijn twee mogelijke verklaringen voor deze stappen: Dit is een voortdurende geplande verouderingscampagne en Apple wil volledige controle hebben over het reparatie-ecosysteem of het is een beveiligingsmaatregel. Ik zie alleen geen beveiligingsmodel waarbij de gebruiker als onbetrouwbaar wordt weggezet," zegt Kyle Wiens, CEO van iFixit tegen Motherboard.

Uit documenten die nieuwsite Macrumors onder ogen heeft gekregen blijkt dat de T2-chip onder andere checkt of er iets is gewijzigd aan het scherm, logic board, Touch ID, de bovenkant van de behuizing, toetsenbord, accu, trackpad en speakers van de MacBook Pro en het logic board en flashgeheigen van de iMac Pro.

Apple was niet bereikbaar voor commentaar.