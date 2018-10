De 13 beste smartphones van 2018

We zullen maar meteen met de deur is huis vallen, er is niet één allerbeste Android-smartphone. Zelfs toestellen die op papier als allerbeste uit de test komen zullen niet door iedereen worden aangeschaft, omdat persoonlijke voorkeur ook meespeelt. Daarom zullen wij in dit artikel verschillende toestellen noemen die in hun categorie als beste naar voren komen.

De kans is groot dat als je een telefoon koopt je daar tenminste twee jaar mee gaat doen. Dus het kiezen van het "perfecte" toestel is een beslissing die je niet zo makkelijk neemt. Wij proberen het je wat makkelijker te maken door alvast een deel van het voorwerk voor je te doen.

Beste allrounders

De Galaxy S9 is niet het visuele of technische wonder dat de Galaxy S8 was, maar zelfs met een gerecycled ontwerp, een soortgelijke camera en hetzelfde scherm is het nog steeds de beste telefoon die je op dit moment kunt kopen. Het toestel is zelfs ietsjes goedkoper dan z'n voorganger. Bovendien krijg je de nieuwste processor en nog een paar mooie extra features.

Onze enige klacht met de S8 was de locatie van de vingerafdruklezer. Samsung besloot deze naast de camera te plaatsen in plaats van eronder. Dat zorgde ervoor dat wij wel eens mis drukten en flink wat vingerafdrukken op de lens. Dit probleem is bij de S9 gelukkig opgelost waardoor de sensor in een veel logischer positie onder de camera komt te staan.

Over de camera gesproken, de S9 heeft dezelfde 12MP-sensor als de S8, maar Samsung heeft een serie kleine, betekenisvolle veranderingen aangebracht in wat al een geweldig systeem was. Hoewel het niet beschikt over een tweede camera zoals de S9+, heeft het wel een dual-aperture functie die schakelt tussen f/1.5 en f/2.4. Er is ook een Super Slo-mo instelling die tot 960fps opneemt met bewegingsdetectie, zodat je geen trucje mist. Zonder een dubbele camera krijg je geen echte portretfoto's, maar Samsung's selectieve focus doet een prima werk in het nabootsen van het effect.

Toegegeven, als je vorig jaar net een nieuw toestel hebt gehaald, dan is de S9 is waarschijnlijk niet de moeite waard, maar als je al een wat oudere smartphone hebt en je bent op zoek naar het beste van het beste, dan is de S9 een zeer goede keuze.

