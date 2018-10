Pixel 3 XL notch-fix is afgrijselijk, neem liever een Pixel 3

Notch op de Pixel 3 XL verbergen is nóg erger dan we al zagen.

De Pixel 3 XL is nog niet eens te koop, maar er zijn nu al veel woorden vuil gemaakt aan de notch. Dat weet ik, omdat ik er zelf al enkele woorden aan heb gewijd. De controverse rond de extragrote en diepe inkeping bovenin het scherm gaat waarschijnlijk nog wel even door, totdat de aandacht wordt afgeleid door de volgende technologische faux pas.

Andere toestellen: balk erop

Google heeft als reactie op de ophef rond de inkeping een oplossing. Of bijna dan. In een tweet van de Made by Google-account bevestigde het bedrijf dat er een optie zal zijn om de scherminkeping op de Pixel 3 XL te verbergen voor mensen die een "traditionelere smartphonelook" willen. Vertaling: eentje die niet superlelijk is.

Net als de V40 van LG of de OnePlus 6 of andere telefoons met een notch is de oplossing om een zwarte balk bovenin te zetten, zodat de notch verdwijnt in een virtuele bezel. Dat is al onelegant op de meeste smartphones, omdat het visueel topzwaar wordt, terwijl het idee juist was dat het toestel er strakker uit moest zien.

Oplossing Google

De beste oplossingen houden wel de meldingenbalk bovenin, zodat het scherm niet wordt afgeknepen, maar omdat dit software is, ziet het er niet zo goed als een statische zwarte bezel. En Google's oplossing doet dit niet. Ten eerste is de inkeping diep, waardoor de balk dieper is dan de gebruikelijke meldingenbalk. Ten tweede komen de meldingen onder de notch-balk te staan, dus je levert nóg meer schermruimte in.