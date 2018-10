Google's interessantste gadget komt uit onverwachte hoek

Google kondigde een hoop apparaten aan vorige week, maar wat mij betreft is de interessantste onder de radar gebleven. Ja, de Android-telefoons Pixel 3 en 3 XL en de Pixel Slate met Chrome OS zijn prima, net als de nieuwe Home Hub en een verbeterde Chromecast, maar het is nou niet bepaald spannend.

Hardware-iteraties

Dat bedoel ik niet zo negatief als het misschien klinkt, want zo is het nu met mobiele hardware: het zijn vrij kleine variaties op voorgangers om ervoor te zorgen dat het verfrissend genoeg blijft. Die Pixel Slate - met loskoppelbaar toetsenbord in plaats van een scharnier - is simpel gezegd gewoon een nieuwe Pixelbook.

De Home Hub is een slim apparaat van Google dat min of meer niets meer is dan zijn eigen versie van apparaten die na Google's aankondiging eerder dit jaar zijn uitgerold door andere fabrikanten. En van de Chromecast zie ik eerlijk gezegd niets wat dit model nu echt zo anders maakt dan de vorige versie, los van het uiterlijk dat je toch niet ziet omdat het apparaat achter je tv zit.

Transformatie

Dat zijn allemaal noodzakelijke iteraties - en er zijn genoeg mensen die ongetwijfeld hun lol niet op kunnen met de nieuwe apparaten - maar het zijn geen fundamentele verbeteringen of iets wat onze manier van werken transformeert. Dat geldt eigenlijk maar voor één apparaat en het is logisch dat je hem over het hoofd ziet: het gaat namelijk om een accessoire met de naam Pixel Stand.