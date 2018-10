Dit is Intels nieuwe high-end moederbord Z390

Een nieuwe chip vereist meestal een nieuw moederbord en eerder deze maand lieten Intel en hardwarepartners een serie nieuwe moederborden zien voor de nieuwe Core-processoren van de negende generatie. Z390 bouwt verder op de eerdere Z370 moederborden. In dit artikel schreven we eerder uitgebreid over de 300-serie van vorig jaar, waaronder de high-end Z370.

Onsamenhangende 300-serie

De features zijn geen verrassing meer, omdat Intel al in mei de documentatie publiceerde van zijn nieuwe high-end chipset. Maar de officiële komst van Z390 geeft Intel een nieuw vlaggenschip in zijn moederbord-aanbod en moet de langdurig rommelige aanpak van de Intel 300-serie tot een beter samenhangend geheel brengen.

Een beetje vreemd is namelijk dat Intel eerder dit jaar een paar 300-serie moederborden introduceerde voor de achtste generatie chips (genaamd 'Coffee Lake') nadat er bij de release in 2017 de high-end Z370 uitkwam. De latere H370, B360 en H310 waren goedkoper, maar hadden verrassend genoeg features die ontbraken bij de high-end Z730.

Zo was in de nieuwe moederborden was ondersteuning geïntegreerd voor snellere 10 Gbps USB 3.1 Gen 2-poorten in de chipset. Ook werden functionaliteiten die vereist zijn voor draadloze netwerken in de controllerhub van het platform zelf verwerkt met Intels CNVi draadloze 802.11ac technologie.