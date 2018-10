Huawei dumpt SD-kaart en komt met eigen standaard

De nieuwe propriëtaire geheugenkaart is iets kleiner dan een micro SD-kaart en is ongeveer even snel. De Nano Memory (NM)-kaart heeft dezelfde form factor als een nano SIM en is ontworpen om kleinere SIM-trays te kunnen gebruiken. De Mate 20 en Mate 20 Pro kunnen overweg met twee simkaarten en een van de twee SIM-slots kan dus ook gebruikt worden voor een NM-kaart. Hierdoor kan de fabrikant kleinere SIM-trays bouwen en is er meer ruimte voor andere onderdelen.

Propriëtair

De Mate 20 en Mate 20 Pro zijn de eerste smartphones die overweg kunnen met deze nieuwe geheugenstandaard. Helaas is er geen plek meer voor een normaal micro SD-slot. Een ander groot nadeel is dat deze standaard puur en alleen door Huawei is ontworpen waardoor de kaarten alleen via deze fabrikant kunnen worden gekocht. Het is niet duidelijk of NM-kaarten ook door andere fabrikanten zullen worden gebruikt. De 128 GB-variant kost ongeveer 40 euro, een stuk duurder dan soortgelijke Micro SD-kaarten.

Het is nog maar de vraag of Huawei hiermee vrienden maakt. Sony probeert al jaren voet aan de grond te krijgen met eigen geheugenkaartstandaarden als de Memory Stick en UMD. Een conclusie die ook veel gebruikers trokken.

it worked so well for Sony https://t.co/Cw37CuM2Ec — evan rodgers (emoji) (@evanrodgers) 16 oktober 2018