6 verbeteringen voor de Apple Pencil

Misschien ben jij enthousiast over de geruchten omtrent een nieuwe iPad Pro, maar ik ben zelf meer geïnteresseerd in de nieuwe Apple Pencil. Tot nu toe weten we niet veel, vorige week schreef 9to5Mac dat de volgende stylus makkelijker te koppelen zou zijn met een iPad, net als we nu zien met AirPods en de HomePod. Dat is allemaal leuk en aardig, maar eigenlijk is het verbazingwekkend dat deze feature er niet meteen al inzat.

Ik vind het niet zo raar dat er weinig bekend is: de Apple Pencil is al bijna perfect. Het gewicht is precies juist. Het apparaat voelt meer alsof je een echte pen of potlood gebruikt dan elke andere stylus die ik ken. Het voelt alsof ik iets maak in plaats van dat ik een invoertool gebruik. Maar ondanks dat is er ruimte voor verbetering. Ik gebruik de Apple Pencil al meer dan een jaar en de volgende features zou ik graag zien.

1. Een elegantere oplaadmethode

Ik ben niet zo tegen op de huidige oplaadmethode van de Apple Pencil als sommige mensen. Ja, het inklikken van de Pencil in Lighning-poort doet het aanvoelen alsof je een heel duur apparaat in een lomp contact speelt, maar het zorgt ervoor dat je geen kabeltje nodig hebt (ervan uitgaand dat je iPad is opgeladen).

Het zorgt er ook voor dat er geen designoplossing nodig is die dat fantastisch gevoel ervan zou aantasten. En net als de Magic Mouse laadt de Pencil erg snel op, dus je hoeft hem niet lang in de poort te houden. Maar het kan beter.

Een oplossing zou zijn om de volgende Apple Pencil uit te rusten met een female Lighning-connector, zodat je kunt opladen met een kabel zoals elk ander iOS-compatibel apparaat. De Crayon van Logitech doet dat bijvoorbeeld zo en werkt prima op die manier. Ook zou Apple kunnen kijken naar draadloos opladen, net als met de oplaaddoos voor de AirPods. Ik vind dat idee het prettigst: het neerleggen van de pen in een houder zou meer aanvoelen als je met een normale pen doet.