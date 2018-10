De 11 beste geheugenkaarten voor al je opslagwensen

Wil je je smartphone voorzien van extra geheugen, snel een hoop data overzetten van het ene naar het andere systeem, data back-uppen of gewoon wat meegeven aan een vriend, familielid of kennis? Dan is een (extra) opslagmedium wel handig, maar er is zoveel keuze dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Het simpelweg kopen van de snelste of grootste kaart is niet voldoende en de kans bestaat dat je apparaat daar niet mee overweg kan of de kaart maximaal kan benutten. Wij leggen je uit waar je het beste op kan letten en hebben voor je gekeken voor welke opslagmedia je het beste kan gaan.

Er wordt de laatste tijd flink gestunt met prijzen op dat gebied, waarschijnlijk omdat er nieuwe standaarden om de hoek komen kijken en de prijs van flashgeheugen al een tijdje aan het dalen is.

We noemen, naast het beste van het beste daarom ook enkele andere toppers die misschien niet op nummer 1 eindigen, maar nog steeds zeer goed zijn en dankzij hun lage prijs zeker de moeite van het aanschaffen waard zijn.