TV kijken met Raspberry Pi makkelijker dan ooit

De TV HAT kan, zoals alle andere HATs worden aangesloten op de GPIO-header van de Raspberry Pi. De maker raadt gebruikers aan deze module te gebruiken in combinatie met een Raspberry Pi 2 of hoger. Met deze module is het mogelijk om DVB T2-signalen te ontvangen en te streamen over je netwerk. Je kan hier (PDF) lezen hoe je de hardware en bijbehorende software installeert en configureert.

Nieuwe maat

Dit is de eerste module die gebruik maakt van de nieuwe half-size formfactor. Deze nieuwe formfactor zorgt ervoor dat deze HAT ook in combinatie met de kleinere Raspberry Pi Zero kan worden gebruikt. Deze HAT heeft drie schroefgaten in plaats van vier om de display connector van de grote Raspberry Pi niet in de weg te zitten.

De HAT kan hier worden besteld.