Welke van deze 9 virtual reality-headset is geschikt voor jou?

Virtual reality heeft de wereld niet zo hard veroverd als een paar jaar geleden nog werd verwacht, maar ondertussen krijgt VR wel steeds meer voet aan de grond. Volgens IDC stijgt de markt voor VR en AR rustig verder, naar 8,9 miljoen verkochte units dit jaar, een verhoging van 6 procent ten opzichte van 2017.

"Consumenten kunnen eenvoudiger te gebruiken apparaten op lagere prijspunten tegemoet zien", schrijft het onderzoeksbureau. "Combineer dat met toenemende content van gameproducenten, filmstudio's en zelfs opleidingsinstituten, en we zien een mooiere toekomst voor de adoptie van virtual reality", aldus analist Jitesh Ubrani van IDC.

Laten we eens kijken naar wat nu beschikbaar is aan VR-headsets zodat je goed beslagen ten ijs komt mocht je een virtual reality-systeem willen aanschaffen dit jaar. We beginnen met bedrade sets (die je koppelt aan een pc) en nemen daarna een kijkje naar draadloze sets en eindigen met VR via headsets waar je je smartphone voor gebruikt.

Oculus Rift

We moeten een artikel over VR natuurlijk beginnen met de headset waarmee de huidige opleving begon: de Oculus Rift. De eerder nog op handen zijnde Rift 2 is inmiddels geschrapt en oprichter Brendan Iribe heeft uit onvrede eigenaar Facebook - die Oculus in 2014 kocht - verlaten, zo meldde TechCrunch deze week.

Dat neemt niet weg dat Oculus een van de drie grootste namen in de VR-markt is. Het bedrijf is naar verwachting dit jaar goed voor 19,4 procent van de VR-verkoop. De Rift is een bedrade headset: je koppelt hem aan een pc om de ingebouwde VR-applicaties en de apps in de Oculus Store te kunnen draaien.