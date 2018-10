Apple verliest strijd tegen recht om te repareren

Deze uitzondering gaat zelfs zo ver dat gebruikers zelfs de firmware van apparatuur mogen hacken om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Deze wetsaanpassing (PDF) is een grote overwinning voor de voorstanders van de "het recht te repareren"-beweging. Deze groep mensen strijdt al jaren tegen fabrikanten die er alles aan doen om reparaties lastiger of zelfs onmogelijk te maken.

De nieuwe wet is niet alleen van toepassing op smartphones, maar ook auto's tablets, slimme tv's, tractors en smart home-apparatuur. Voorheen konden gebruikers worden aangeklaagd als zij de DRM van deze apparatuur omzeilden voor reparatiedoeleinden.

Wassen neus?

Hoewel gebruikers blij zijn met deze wetsaanpassing, vrezen velen dat het een wassen neus zal zijn. De wet verbiedt fabrikanten niet om DRM toe te passen om reparatie te voorkomen, alleen het aanpassen, verwijderen of omzeilen daarvan is legaal. Fabrikanten kunnen dus nog steeds verregaande maatregelen treffen om reparatie tegen te werken. Nathan Proctor, hoofd van de consumentenrechten-groep US PIRG, uit z'n zorgen daarover in een interview met Motherboard.

Ook in Europa wordt er al een tijd gestreden voor het recht om apparaten te repareren, maar het is nog niet duidelijk of en wanneer er vooruitgang wordt geboekt op dit vlak.

