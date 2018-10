MacBook Air Hands-on: nieuw maar toch bekend terrein

Voor een gloednieuw product dat al jaren wordt gehypet, is de MacBook Air zeer vertrouwd. Het heeft nog steeds het klassieke ontwerp en een gebrek aan poorten. Hij is nog steeds groter en zwaarder dan de niet-Air-MacBook. En het heeft nog steeds last van een kleine identiteitscrisis.

Maar toen ik hem voor het eerst oppakte, wilde ik hem direct mee naar huis nemen. Er is iets geruststellend en vertrouwd aan de MacBook Air en het is waarschijnlijk de reden waarom Apple de esthetiek van de 2018-versie niet te veel heeft veranderd. Je knoeit gewoon niet met de klassiekers.

En de nieuwe MacBook Air, die zeker een algemene verbetering is ten opzichte van de versie die hij vervangt, voelt aan als een klassieke Mac. Het ontwerp is direct herkenbaar, als een soort grotere versie van de 12-inch MacBook. Zei ik een soort van? Ik bedoelde het precies. De pasvorm, afwerking en het gevoel van de nieuwe MacBook Air is bijna identiek aan de MacBook, met hetzelfde Retina-display, zwarte randen en een gigantisch Force Touch-trackpad. Zelfs het verlichte butterfly-toetsenbord met achtergrondverlichting heeft hetzelfde klik-gevoel, zonder de demping van de nieuwe MacBooks.

De MacBook Air is iets zwaarder, iets dikker en iets groter, maar niet overduidelijk, zelfs met een scherm dat een inch groter is. Het nieuwe Retina scherm is een duidelijke verbetering ten opzichte van de oude versie, maar niets wat je nog niet eerder hebt gezien op de MacBook en MacBook Pro. En het heeft een nieuwe Touch ID-sensor rechts van de F12-toets, zodat je het beste deel van de Touch Bar krijgt zonder de Touch Bar. Het Force Touch-trackpad is ook nieuw, maar het is niet anders dan dat van de Pro.

Over het geheel genomen voelt het aan als een samenvoeging van de MacBook en MacBook Air, die in het begin nog nooit zo anders waren. Het is geen heruitvinding van het wiel of zelfs van de Mac, maar het is een hele mooie notebook met een geweldig design en een prachtig scherm. De nieuwe ruimte grijze en gouden kleur opties zijn een welkome, toevoeging.