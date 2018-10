iPad Pro: de eerste iPad die daadwerkelijk nieuw voelt

Gisteren onthulde Apple zijn nieuwe iPad Pro en na de presentatie kon ik het apparaat even beter bekijken. Als hij geen Apple-logo had gehad, had je hem zo kunnen aanzien voor een erg goede iPad-kloon, een Chrome-tablet of Galaxy Tab S. Maar je zou het niet herkennen als een product van Apple.

Zelfs toen ik hem oppakte, voelde hij niet zo aan als een iPad. Ja, hij is goed gebouwd, opvallend licht en comfortabel in de hand als eerdere iPads, maar er is een heel nieuwe ontwerpfilosofie die meer overeenkomt met de originele iPad dan de nieuwere modellen. Dit is geen kritiek, het is gewoon anders - en dat is niet verkeerd.

De nieuwe iPad Pro is in de eerste plaats: veel scherm.

Qua uiterlijk is de grootste verandering is hoe de zijkanten aanvoelen. Net als bij de eerste iPad is er geen afronding meer, zodat je de hele dikte (5,9 mm) ziet. Het is niet eens licht gebogen zoals bij de iPhone XS. De nieuwe iPad Pro is nog steeds erg dun, maar zonder deze afronding voelen ze niet zo ongelooflijk als de eerdere modellen. Dit is slechts een illusie: de nieuwe modellen zijn dunner dan ooit, maar als je hem voor het eerst oppakt, voelt het niet zo.

Ook ziet hij er niet zo uit. Ik vind het design mooi, maar het is wel een duidelijk nieuw pad voor de iPad. Zoals verwacht zijn de bezels zodanig verkleind dat de camera nog maar net past en voor het eerst is er een 360 graden symmetrie waardoor er geen 'correcte' manier is om hem vast te houden. Dat is nieuw en een beetje bevreemdend als je hem voor het eerst draait in je handen. Je raakt hier waarschijnlijk erg snel aan gewend, maar nadat technologie me al m'n hele leven een kant opduwt van "zo houd je hem vast" is dit wat onwennig.