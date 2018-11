Waar kan je beter voor gaan, Mac Mini of Intel NUC?

Apple's vers aangekondigde Mac Mini is een antwoord op de jarenlange klaagzang van gebruikers die vroegen om een moderne, betaalbare kleine computer van Apple en heeft een vier tot zes core- Intel Coffee Lake-processor aan boord samen met een grotere en snellere opslagcapaciteit en werkgeheugen.

Deze verbeterde Mac Mini is vanaf 7 november beschikbaar en is de eerste concurrentie die mini pc-bouwers van Apple krijgen sinds vier jaar. Ook al is de basisprijs van 500 euro omhooggeschoten naar bijna 900 euro waardoor het voor andere fabrikanten een stuk makkelijker is geworden krachtigere hardware aan te bieden voor een lagere prijs.

Om je een beetje een idee te geven hoe groot die verschillen zijn, hebben we de specificaties van de Mac Mini naast die van de nieuwere Intel Hades Canyon NUCs: