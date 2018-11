MacBook Air vs Dell XPS13: welke is krachtiger?

De MacBook Air is misschien nog niet uit, maar er zijn blijkbaar al mensen geweest die (per ongeluk?) Geekmark-benchmarks hebben gepubliceerd waardoor wij, en velen met ons, alvast kunnen zien hoe krachtig deze computer nou precies is.

We weten dat we "gelekte" benchmarks altijd met een korreltje zout moeten nemen, maar deze benchmarks zien er behoorlijk legitiem uit. De processor waar Apple voor heeft gekozen is Intel's nieuwe Amber Lake Core i5-8210Y met een Intel HD 617 graphics-chip aan boord. Deze processor stond eerder bekend als de Core M en heeft een TDP van 7 watt en een kloksnelheid van 1.6 GHz die geboost kan worden tot 3.6 GHz.

Omdat onze Mac Mini en Intel NUC-vergelijking zo'n groot succes was, besloten wij de gloednieuwe MacBook Air te vergelijken met de ongeveer even dure Dell XPS 13 9370 om te kijken wat, op hardware gebied nou de betere koop is.