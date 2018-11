Dit is Intel's antwoord op AMD's Epyc-processoren

Intel heeft deze aankondiging al de deur uitgedaan voordat de Supercomputing 18-show begon om te voorkomen dat het zou worden ondergesneeuwd door de vele AMD Epyc server-aankondigingen. Toeval? Ik denk het niet.

De Cascade Lake-AP processoren komen met maximaal 48 cores en ondersteuning voor 12 channel DDR4-geheugen verbetering ten opzichte van het oude ontwerp en AMD's Epyc server processoren. Intel's huidige top-of-the-line processor, de Xeon Platinum 8180, heeft "slechts" 28 cores en zes geheugenkanalen, terwijl de AMD Epyc 32 cores en acht geheugenkanalen heeft.

Om tot 48 cores te komen, moest Intel iets doen wat het ooit belachelijk heeft gemaakt. Cascade Lake-AP modellen maken gebruik een Multi-Chip Package (MCP) ontwerp, waarbij de CPU eigenlijk uit vier CPU-packages bestaat die verbonden zijn door een zeer snelle interconnect. Vorig jaar werd het beroemde Epyc ontwerp door Intel belachelijk gemaakt als "vier aan elkaar gelijmde desktop-dies". Zo heeft Epyc 32 cores bereikt. Het zijn vier dies met elk acht cores verbonden door wat AMD Infinity Fabric noemt.

En nu doet Intel het dus zelf ook. De recentste chips zijn enkelvoudige packets met 28 cores. Dit was overigens niet makkelijk voor elkaar te krijgen. De wetten van de natuurkunde stonden in de weg. Het is makkelijker om kleinere pakketten van 8-12 cores te bouwen en ze samen te binden dan om één monolithisch pakket te bouwen.

Dus, de Cascade Lake-AP maakt gebruik van een paar 24-core packets gebonden door high-speed interconnects. Dit is een betere productietechniek dan het bouwen van één grote chip met 48 cores, want als er een fout in één van de 48 cores zit, is de hele chip nutteloos. In 24 cores is er minder kans dat er iets fout gaat. Dit vertaalt zich in een goedkopere chip voor de klant.