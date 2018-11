Zo gebruik je een iPad pro als laptopvervanger

De iPad zorgde ervoor dat Apple grote stappen kon zetten in het bedrijfsleven naast de komst van iPhones bij bestuursleden. Langzaamaan is iOS zo een serieuze speler geworden in de sector. De interface is anders dan de Mac, maar met de iPad Pro maakte Apple vorig jaar stappen om de Mac meer naar de tablet te brengen.

In mijn ervaring is de grootste beperking voor zakelijk gebruik het ontbreken van bepaalde oude zakelijke interne apps die zijn gebouwd door een ontwikkelteam dat niet beseft dat we niet in een homogene Windows-only wereld leven. Met de komst van de nieuwe iPad Pro leek me dit een goed moment om eens te kijken naar hoe je de belofte van Apple waarmaakt en hem inzet als laptopvervanger.

Voor de tegenovergestelde visie ten behoeve van een beter beeld, lees ook: 5 redenen waarom de iPad Pro geen laptopvervanger is

In dit eerste artikel kijkt ik naar de spullen die je nodig hebt en in een tweede artikel sta ik stil bij specifieke instellingen en configuratie die je nodig hebt om de laptop aan de kant te schuiven ten faveure van een iPad.

Voeding

Ik heb meestal weinig problemen op reis om stroom te vinden onderweg, maar ik ben liever voorbereid op iets dat wellicht niet nodig blijkt, dan dat ik iets tekort kom. Ik heb daarom altijd een stevige powerbank bij me. Ik gebruik er eentje van Tylt, maar er zijn genoeg andere opties voor reizigers die een stevige oplader nodig hebben.