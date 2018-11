Gebruik Black Friday om je pc goedkoop te upgraden

Of is dat geen goed idee? Wij zochten het voor je uit.

Als je Reddit op gaat en zoekt naar threads over Black Friday zie je vaak een hoop threads waarin mensen zeggen dat het niet loont te wachten tot (web)winkels gaan stunten met prijzen op deze specifieke dag/week. Het blijkt echter niet zo zwart wit te zijn. Ze hebben het niet direct aan het verkeerde eind, maar ook niet aan het juiste.

Als je op zoek bent naar een specifiek onderdeel is het wachten op Black Friday wellicht een gok. Voor de meeste componenten is de kans groot dat je deze ook voor een mooie prijs kan vinden op andere momenten dan Black Friday. Hoe specifieker het onderdeel is waar je naar op zoek bent, hoe kleiner de kans dat je deze tegenkomt voor een mooie prijs op Black Friday.

Ben je echter iemand die vooral kijkt naar de prijs en niet zozeer naar specifieke modellen of componenten, dan kan je honderden euro's besparen en verschillende Black Friday-deals scoren.

Dus, waar moet je voor gaan? Omdat de situatie bijzonder verwarrend wordt in de eerste weken van november, wanneer alles in de aanbieding is, maar het niet duidelijk is wat een echte koopje is, stel ik een aantal algemene richtlijnen op om te helpen. Deze moeten je in staat stellen om de beste balans te vinden tussen goede besparingen en het voor onbepaalde tijd wachten op een korting die misschien nooit zal komen.