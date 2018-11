Dit zijn de exacte prestaties van de iPhone XR

Toen we in september naar de iPhone XS en XS Max keken, bevestigden we de verwachting: dit zijn niet alleen de snelste iPhones, maar sowieso de snelste smartphones. Apple's A12 Bionic verplettert de concurrentie. Nu de iPhone XR beschikbaar is - met dezelfde processor aan boord - verwachtten we dezelfde prestaties in een goedkoper pakket. En met de grote accu en lagere resolutie van het scherm, zou het de beste accuduur moeten geven van alle iPhones die nu op de markt zijn.

Met andere woorden, als je op de benchmarks alleen vaart, is de keuze voor de goedkoopste telefoon voor de meeste power in 2018 makkelijk. Maar laten we eerst eens kijken hoe de XR zich precies verhoudt tegen de XS en XS Max, de iPhone X van vorig jaar en de iPhone 7 Plus van twee jaar gelden. We beginnen met de benchmark Geekbench, die populair is vanwege de beschikbaarheid op zoveel platforms: macOS, Windows, Linux, iOS en Android.

De eerste resultaten zijn vrijwel gelijk aan de iPhone XS en XS Max, met een marge van slechts enkele procentpunten. Dat maakt hem 13 procent sneller met single-core prestaties dan de 1000 euro kostende iPhone X van vorig jaar en ongeveer 10 procent sneller in multi-core prestaties. In de GPU-gebaseerde benchmarkt Compute (met de Metal API) komt hij zelfs 40 procent hoger uit.