Apple geeft toe: hardwareproblemen iPhone X en MacBook Pro structureel

Het aantal klachten over het scherm van de iPhone X en de SSD van de MacBook Pro groeiden gestaag. Gebruikers klaagden dat het scherm van hun smartphone niet responsief was of soms juist aanrakingen registreren terwijl dat niet het geval was. MacBook Pro-eigenaren klaagden dat er zo nu en dan data verloren ging of dat de schijven er helemaal mee stopte.

Apple heeft nu eindelijk toegegeven dat dit structurele problemen zijn. De fabrikant heeft een reparatieprogramma opgezet waar gebruikers zonder betaling hun hardware kunnen laten herstellen. Het gaat hierbij om de iPhone X en MacBook Pro's zonder touchbar die tussen juni 2017 en juni 2018 zijn verkocht. De fabrikant meldt dat de slechtwerkende schermen van de smartphones ontstaan door een falend component in de display module.

Let op, als het scherm van je iPhone X is beschadigd, wordt de reparatie niet gratis uitgevoerd.

Gebruikers die hun smartphone toch willen laten repareren kunnen zich hier aanmelden. Voor het repareren van de MacBook Pro kan je hier terecht. Maak van tevoren wel een back-up.