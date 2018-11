Review iPhone XS: niet revolutionair, wel geweldig

Apple heeft de traditie om ieder jaar nieuwe generatie iPhones uit te brengen, en dan het jaar later een evolutie hierop. Het jaar waarin een iPhone een evolutie op haar voorganger is noemen we ook wel een 'S'-jaar. Er is geregeld kritiek geweest, omdat het bijna alleen maar hardwarematige upgrades zijn. En mensen willen graag zichtbare vernieuwingen, mede omdat anderen dan direct zien dat je de nieuwste iPhone hebt.

Apple heeft dat proberen op te lossen met de introductie van nieuwe kleurtjes (goud bij de 5s, roségoud bij de 6s), en bij de iPhone 6s werd zelfs de letter 's' op de achterkant onder de tekst 'iPhone' gezet. Maar voor de rest is het toch echt de binnenkant waar alles anders is.

Sommigen noemen de iPhone XS de matigste upgrade ooit, en raden het dan ook af om het toestel te kopen tenzij je huidige iPhone al een paar jaartjes oud is en/of je per sé de iPhone XS Max, de grotere broer van de XS wilt. Is dat overdreven of zit er toch een kern van waarheid in?

Design

Wanneer je een spacegrijze of zilveren iPhone XS en X naast elkaar legt zie je aan de voor- en achterkant geen verschillen. Pas wanneer je naar de onderkant gaat wordt het zichtbaar. Waar de speaker 'grills' normaal symmetrisch zijn is dat nu niet meer het geval. Die van de microfoon is wat kleiner geworden, waarbij de overgebleven ruimte gebruikt wordt voor de antenneband. Echt mooi is het niet, laat staan dat het past bij een Apple-design. Toch is het niet zonder reden...