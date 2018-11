Logitech K810 review: Een geweldig toetsenbord dat slechts een ding mist...

Logitech's K810 is een compact six row QWERTY-toetsenbord dat Windows 7 en hoger, Android en Apple iOS ondersteunt. Multi-device toetsenborden zijn meer een luxe dan een noodzaak, maar nu toetsenbordtelefoons amper meer te vinden zijn in de markt, misschien toch handiger dan je denkt. Het kan je in elk geval vermoeide duimen besparen als je grote lappen tekst moet gaan typen.

Met zijn geborsteld aluminium afwerking en laser-geëtste sleutels, is het toetsenbord stijlvol genoeg om naast de nieuwste mobiele apparaten te worden gebruikt.

Je kan tot drie apparaten tegelijk koppelen met het toetsenbord. Het proces is eenvoudig: Druk op de Bluetooth-verbindingstoets, die zich aan de onderkant van het toetsenbord bevindt, waardoor de drie Bluetooth-toetsen in de functieregel worden geactiveerd. Druk op een van deze toetsen en volg de juiste instructies om deze te koppelen met je computer, tablet of telefoon. Om tussen aangesloten apparaten te schakelen, druk je gewoon op de Bluetooth-toets die bij dat apparaat hoort.

Typen op de K810 is vrij aangenaam. De toetsen zijn responsief en stil, en hun concave oppervlakken en ronde hoeken maken het makkelijk om vloeiend te typen. Er is ook een speciale Windows-toets op de plaats waar je die op het toetsenbord van de gemiddelde desktop of laptop vindt, die je rechtstreeks naar het Windows Start-menu brengt.