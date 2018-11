De iPhone XR vs iPhone XS: welke is sneller?

De nieuwe iPhone XR heeft niet alleen dezelfde A12 Bionic processor als de XS en de XS Max, het is ook nog eens een grote telefoon is met een grote (voor Apple) accu en een scherm met een lagere resolutie, 1792x828 pixels. Het toestel zou daarom niet alleen sneller moeten zijn, maar het ook langer moeten uithouden op een acculading waardoor de iPhone XR misschien we de beste koop is op iPhone-gebied.

Maar is dat wel zo? Wij hebben de iPhone XR samen met de iPhone XS, XS Max en de iPhone X onderworpen aan een aantal benchmarks.

Geekbench

Geekbench is een veelgebruikte benchmarktool, mede omdat het beschikbaar is voor veel verschillende platforms: macOS, Windows, Linux, iOS en Android. Er is niet één synthetische benchmark die perfect vergelijkbaar is tussen platforms, maar Geekbench 4 komt zo dicht mogelijk in de buurt.

De iPhone XR is in lijn met de XS en XS Max. Dit maakt het toestel 13 procent sneller in single-core prestaties dan de duizend dollar kostende iPhone X van vorig jaar en ongeveer 10 procent sneller in multi-core prestaties.

In de GPU-aangedreven Compute benchmark (die gebruik maakt van de Metal API) zijn de prestaties ongeveer 40 procent sneller.