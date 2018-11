De 9 beste Bluetooth speakers

De vooruitgang van de industrie betekent niet dat elke Bluetooth-luidspreker zijn prijskaartje rechtvaardigt, hoe goedkoop het ook is. Er is nog steeds een hoop troep. Je hoeft je geen zorgen te maken, wij helpen je de rommel uit de weg te gaan en je te wijzen op de beste luidsprekers voor de prijsklasse die bij je budget past.

Daarom hebben we de beste Bluetooth-luidsprekers gekozen in vier brede prijsklassen: budget, mid-range, high-end en ultra-high-end Bluetooth-luidsprekers. Sommige van de luidsprekers kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt, maar we hebben ook onze favorieten genoemd die voornamelijk als speakers voor buiten zijn ontworpen.

De beste budget Bluetooth speaker

In deze prijscategorie buitelen fabrikanten over elkaar om een betaalbare speaker op de markt te brengen. Het goede nieuws is dat er zelfs in deze prijscategorie goede producten te vinden zijn. De Aukey SK-S1 is zo'n speaker. Deze speaker klinkt niet alleen mooi, maar ziet er ook prachtig uit. De metalen behuizing zorgt ervoor dat het apparaat er niet goedkoop uit ziet.

Deze speaker zal misschien niet de beste keuze zijn om een grote kamer te voorzien van een stevige bas en is niet bestand tegen slechte weersomstandigheden, maar je krijgt alsnog een hoop waar voor je geld. Op dit moment kan je deze speaker aanschaffen voor vier tientjes.