Zo kijk je of de accu van een oude Mac nog mee kan

Een vriend van me wilde een wat oude MacBook Pro kopen en de accu controleren voordat hij tot aankoop overging. Omdat mensen nu waarschijnlijk Macs verkopen om een nieuw model te kopen, leek het me handig met jullie te delen hoe je de accu controleert. Dat is heel makkelijk en veel haal je uit een ingebouwd statusvenster.

De accu in de Mac kan een bepaald aantal laadcycli aan en als het aanbevolen aantal cycli is overschreden, raadt Apple een nieuwe accu aan. Apple zegt dat de accu is ontworpen om tachtig procent van zijn originele capaciteit behoudt voor 1000 volledige oplaadcycli.

Aantal laadcycli

Het kan verschillen per model hoeveel laadcycli er gespecificeerd worden. Op deze Apple-pagina zie je het aantal laadcycli per model op een rij. Behalve deze specifieke informatie geeft de Mac zelf ook een status weer van de accu waar je ook al wat aan hebt.

Accu's werken meestal nog wel verder dan het genoemde aantal laadcycli - het is een soort richtlijn - maar je kunt merken dat de accu minder lang meegaat na een oplaadbeurt tot op een punt dat je constant een stopcontact moet gebruiken om te kunnen werken. Om deze reden is het belangrijk om te kijken naar het aantal laadcycli dat de Mac zelf weergeeft in zijn statusoverzicht.