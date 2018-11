Zo red je bestanden van een gewiste of defecte sd-kaart

Het terughalen van bestanden van een sd-kaart verschilt niet zoveel als het recoveren van bestanden van je pc of ander opslagmedium. We nemen het hele proces hier met je door, want als een sd-kaart niets meer weergeeft, kan dat grote gevolgen hebben, omdat veel mensen hier foto's en andere onvervangbare documenten op bewaren.

Formatteer je kaart niet als je foto's wilt herstellen, want dat maakt recovery ontzettend moeilijk. Probeer als eerste een andere kaartlezer als de sd-kaart niets meer weergeeft, om zeker te maken dat het de kaart is die een probleem heeft en niet de sd-sleuf in je computer of een externe lezer. Misschien heb je een ander apparaat, of kun je een goedkope lezer kopen. Een (micro-)sd-kaart lezer koop je al voor minder dan een tientje:





Daarna heb je een stukje recoverysoftware nodig. Voor dit karwei kun je bijvoorbeeld Disk Digger, EasueUS, Recuva of iets anders gebruiken die ongeveer hetzelfde werken. Deze programma's scannen de lege kaart en geven een lijst van bestanden (zonder originele titel) weer om ze individueel of allemaal te herstellen. Lees meer over de opties in: Zo haal je verwijderde bestanden gratis terug.

Op de volgende pagina: Recovery aan de hand van een praktijkvoorbeeld met de tool ZAR.