Bug in Pixel 3 maakt camera waardeloos

Op verschillende fora en Reddit wordt geklaagd dat de camera regelmatig crasht en blijft crashen waardoor deze onbruikbaar is. In andere gevallen geeft de camera alleen een zwart scherm. Het herstarten van het toestel lijkt de problemen slechts tijdelijk op te lossen. Zelfs het terugzetten naar fabrieksinstellingen of het starten in de veilige modus lijken het probleem niet op te lossen.

Op het forum wordt geklaagd dat dit probleem ook een tijdje speelde op de Pixel 2 en gebruikers zijn verbaasd en boos dat het probleem zich ook voordoet op de nieuwste generatie toestellen.

Ook wij kwamen problemen tegen. Tijdens onze laatste smartphonecamera-tests liet onze Pixel 3 XL het zo nu en dan afweten waardoor de smartphone, ondanks de prachtige foto's die het maakt als de camera wel werkt, niet op de eerste plaats eindigde.

Google heeft inmiddels gereageerd en zegt dat dit probleem te maken heeft met de manier waarop sommige 3rd party-apps verbinding maken met de Pixel-camera. "We hebben rapporten gezien van een kleine groep klanten die een bug hebben ondervonden bij het gebruik van Pixel Camera vanuit apps van derden. In de komende weken zal een oplossing worden uitgerold. In de tussentijd kan je Pixel Camera zonder beperkingen gebruiken en afbeeldingen delen met apps van derden," laat Google weten in een reactie aan 9to5Google.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe patch beschikbaar is en wordt uitgerold.

