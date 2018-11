4 redenen waarom iPad Pro géén computervervanger is

Apple heeft onderstaande reclame bedacht met vijf redenen waarom de iPad Pro je volgende pc kan zijn. Dat zal misschien sommige mensen overtuigen, maar de meeste gebruikers zullen ook een Mac nodig hebben. Apple wil namelijk eigenlijk zeggen dat de iPad werkt als Mac wanneer je hem gebruikt voor basale dingen als e-mail en browsen, want voor het echte werk is hij ongeschikt.

In de video worden de volgende vijf redenen genoemd:



Hij is krachtiger dan de meeste computers.

Hij is veelzijdig: een scanner, camera, bioscoop, beeld-editor, notitieblok, opnamestudio, boek en computer.

Je kunt er overal mee werken dankzij 4G.

Hij is makkelijk in gebruik (met nadruk op aanraakgebaren).

Hij is nog beter met een Apple Pencil.

Dat zijn allemaal terechte punten waarom een iPad Pro een uitstekende tablet is en zeker de beste die Apple ooit heeft gemaakt. Maar je kunt net zo goed beargumenteren waarom de tablet niet geschikt is als je volgende computer, dus laten we even stilstaan bij de beperkingen van de iPad Pro.