Logitech wil Plantronics overnemen

De pc randappartuurmaker zou in gesprek zijn met de koptelefoon fabrikant. Naar verluid zou het Zwitserse bedrijf ruim 2,2 miljard dollar willen neerleggen voor het Amerikaanse Plantronics. Dit is 50 miljoen dollar meer dan waar Logitech sportkoptelefoon maker Jaybird voor heeft gekocht. De marktwaarde van Plantronics wordt op dit moment geschat op 2 miljard dollar.

Plantronics zelf heeft in juli de overname van videoconference bedrijf Polycom afgerond. Met deze overname was een bedrag van 2 miljard gemoeid. Logitech zou dus 2 vliegen in één klap kunnen slaan. In 2011 nam Logitech het Italiaanse videoconference bedrijf Mirial al over. Hoe ver men is met de acquisitie is op dit moment niet bekend, maar er gingen al geruchten dat Plantronics in de etalage zou staan.

Logitech werd in 1981 opgericht in het Zwitserse Apples te Vaud door Daniel Borel, Piereluigi Zappacosta en Giacomo. Het bedrijf heeft inmiddels een hoofdkwartier in Lausanna Zwitserland en een administratief hoofdkwartier in Newark California. Logitech is bekend geworden als maker van toetsenborden en muizen, maar is de laatste 20 jaar druk bezig met overnames om hun portfolio te verbreden. Het motief van de overnames zou zitten in het feit dat Logitech een daling ziet in de huis-, tuin- en keuken-/pc-markt en zich meer is gaan richten op de consumer cloud markt. Denk hierbij aan gaming en muziek streamingdiensten.