5 Apple-producten die je vandaag beter niet kunt kopen

Ook Apple doet mee met Cyber Monday, maar zoals je waarschijnlijk al verwachtte gaat dat niet om kortingen. In Apple's verkoopwereld daalt de prijs van producten niet, maar krijg je cadeaukaarten bij bepaalde aankopen. Mocht je aan nieuwe Apple-hardware denken, dan hebben we hier vijf die je momenteel even moet vermijden en waarom dat zo is.

1. iPad mini 4

Aan een van Apple's bijna vergeten nakomelingen, de iPad mini 4, is weinig veranderd sinds zijn debuut in 2015. Hij heeft de A8-chip die voor het eerst verscheen in de iPhone 6 in 2014, waardoor hij ver achterloopt op zelfs de goedkoopste iPad met een A10-processor en ondersteuning voor de Apple Pencil.

De opslagruimte is nu 128 GB maar met een prijs van 439 euro is het nog steeds erg veel geld gezien wat je ervoor terugkrijgt. Al helemaal als je bedenkt dat de veel modernere iPad van 9.7 inch met dezelfde opslaggrootte maar een tientje meer kost. Dus tenzij je dit apparaat ergens tegen de helft van de huidige prijs ziet, raden we je aan om drie jaar oude hardware tegen een 2018-nieuwprijs te vermijden.