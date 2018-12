Apple: iPhone XR is populairste iPhone

In een poging de geruchten, dat de nieuwe iPhone XS en XR het niet zo goed doen, de kop in te drukken, heeft Apple's vice president of product marketing, Greg Joswiak, in een interview gezegd dat de iPhone XR het bedrijfs meest populaire iPhone is sinds de release ervan. De uitspraak lijkt een reactie op geruchten dat het bedrijf de productie van haar nieuwe modellen naar beneden heeft bijgesteld.

De iPhone's laten al een tijdje geen echte verkoopstijging meer zien, maar lijken hun plafond te hebben bereikt. Apple heeft haar producten daarom duurder gemaakt om de verdiensten per verkocht product te verhogen. Apple's chief financial officer, Luca Maestri, heeft eerder deze maand in een telefoongesprek met investeerders gezegd dat het bedrijf niet langer de verkoopcijfers van iPhone's, iPad's en Mac's publiekelijk zal delen.

Omdat er geen verkoopcijfers meer gedeeld worden is het moeilijk de uitspraak van Joswiak op waarde te schatten. Doet de XR het beter dan alle vorige modellen die het bedrijf op de markt heeft gebracht, of slechts beter dan de duurdere XS en XS Max? Goldman Sachs heeft het bedrijf gewaarschuwd dat men de XR voor een te hoge prijs in de winkel heeft gelegd. Het bedrijf wijst erop dat Apple hiermee 'haar glans' lijkt te verliezen. Goldman Sachs heeft daarom voor de tweede keer in één maand de waarde van Apple aandelen verlaagt. De waarde van Apple in zijn geheel is de laatste maanden met 20% gedaald. Vorige week werd het bedrijf nog ingehaald op de beurs door Microsoft.