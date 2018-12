Webwereld Weggeef Weken: Win een Teufel MOVE PRO

De Teufel MOVE PRO is het high fidelity model uit de Teufel MOVE-familie en is een robuuste in-ear koptelefoon voor de ware muziekliefhebber met een actieve lifestyle. Met een kristalheldere high definition sound en een mooie diepe basweergave, heeft de MOVE PRO alles wat je van een professional mag verwachten.

Specs & features

In line afstandsbediening voor play, pauze, skip en handsfree functie

High definition sound met een pure, lage bas dankzij neodymium HD-drivers

Geschikt voor high res bestanden

Speciale kabelconstructie met knikbescherming voorkomt kabelwirwar

Prettig draagcomfort en optimale pasvorm door siliconen oortjes

Handige extra's als transportcase, snoeroproller, buisje om de verschillende oortjes mee te reinigen





Meer informatie over deze koptelefoon kan hier worden gevonden.

Wij geven in samenwerking met Teufel zo'n headset weg. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is in de reacties "Ik wil 'm" plaatsen. Wij trekken uit alle comments een willekeurige winnaar en sturen de winnaar een e-mail over de afhandeling.

Niet gewonnen? Geen nood, de weggeef weken zijn nog maar net begonnen. Wellicht dat jij de volgende weggeefactie als winnaar uit de bus komt. Houd de website goed in de gaten.