Russische zoekgigant komt met smartphone

Yandex, is een bedrijf die je plat gezegd, het Russische Google zou kunnen noemen. Het is de zoekmachine van het land waar Putin met de scepter zwaait. Kijk je echter iets langer dan je neus lang is, dan weet je dat ditzelfde Yandex hand in hand loopt met de Russische geheime dienst, de FSB. Yandex komt nu met haar eerste smartphone op de markt die de originele naam, Yandex Phone draagt.

De Yandex Phone heeft een 5.65 inch full HD scherm, een Qualcomm Snapdragon 630 processor, heeft een vingerafdrukscanner en de mogelijkheid om contactloos te betalen. De telefoon draait op Android 8.1 en heeft een 12mp camera en een 5mp camera aan de schermkant. De telefoon bevat verder 'Alice'. Dit is geen Russische postorder bruid, maar de Yandex variant van Siri. De telefoon zit verder vol met Yandex apps. Hij kost rond de 250 euro. Dus waar wacht je nog op?

Naast een zoekmachine en nu dus een smartphone, heeft Yandex zelfrijdende auto's en smart speakers. Het bedrijf verdient echter de meeste Roebels via advertenties in hun zoekmachine. De zoekgigant is verder een belangrijke speler in de desinformatie strijd in Oekraïne.