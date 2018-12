Huawei CFO opgepakt in Canada

De arrestatie van Meng Wanzhou zou het gevolg zijn van het overtreden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Er zouden aanklachten tegen haar klaarliggen in de staat New York. De Verenigde Staten hebben inmiddels om haar uitlevering gevraagd. De Chinese ambassade in Canada heeft haar directe vrijlating geëist. Wanzhou is de dochter van Huawei oprichter Ren Zhengfei.

Huawei heeft tegenover website Techcrunch gereageerd door uit te leggen dat het vertrouwen heeft in de rechtssystemen van Canada en de Verenigde Staten en dat deze tot een rechtvaardige conclusie zullen komen voor de topvrouw van Huawei. Het bedrijf geeft aan dat het zich houdt aan alle exportwetten en regelgeving van de Verenigde Naties, Verenigde Staten en de Europese Unie.

Huawei ligt al langer onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. Vorige maand bleek dat senatoren in een brief, de Canadese premier Trudeau hebben gevraagd, geen Huawei producten te gebruiken in het land's 5G plannen. Ook Europese landen waar Amerikaanse legerbasissen gevestigd zijn hebben eenzelfde verzoek gekregen. De Amerikanen gaan er van uit dat Huawei informatie deelt met de geheime dienst van China.