Hier is de nieuwe iPad mini: de iPhone XS Max

Een jaar geleden had ik dit nog niet kunnen zeggen, met de grotere bezels om de nieuwe iPhones, maar dat is nu veranderd. In 2010 grapten mensen dat de iPad gewoon een heel grote iPhone was. Nu kunnen we het andersom zeggen: de iPhone XS Max is een kleine iPad.

Het grootste verschil tussen de twee is de daadwerkelijke grootte (7,9 inch voor de iPad mini 4 en 6,5 inch voor de XS Max) wat dus een verschil is van iets minder dan drie centimeter. Ik ben er niet van overtuigd dat dit verschil groot genoeg is om te zeggen dat de iPad de duidelijke winnaar is. Maar zulke vergelijkingen gaan scheef als je naar de volledige afmetingen kijkt: het hele scherm van de iPhone XS Max is 15,7 bij 7,7 cm, terwijl de iPad mini 16 bij 12 cm is. Dat maakt de schermgrootte dus bijna dubbel zo groot dan de iPhone XS Max.

De iPad mini is bijna een vierkant.

De XS Max en de iPad mini zijn beide niet bedoeld als zakelijke apparaten, maar voor consumenten. De toetsenborden op het scherm zijn te klein voor langdurig typen en de krappe afmeting ontmoedigt langdurig schrijven met de Apple Pencil - als daar ooit ondersteuning voor zou worden toegevoegd. De iPhone XS Max is prima geschikt als vervanger van de iPad mini als het gaat om mediaconsumptie, het is niet nodig om een tablet te kopen als je de XS Max gebruikt.