Nintendo sleept Switch-piraten voor rechter

Nintendo heeft de man achter Team Xecutor, Mikel Euskaldunak, en enkele andere teamleden voor de rechter gesleept om de piraterij een halt toe te roepen.

"Deze modificatietool wordt geïnstalleerd in de Nintendo-switch van een gebruiker in de vorm van een stuk software die de beveiliging van de spelcomputer omzeilt, samen met onbevoegde aangepaste firmware. Deze exploit maakt het mogelijk om illegale Nintendo Console-spellen te spelen," aldus Nintendo.

Euskaldunak verkocht de mods via de Amerikaanse marktplaats Offerup in combinatie met SD-kaarten vol Switch games en Nintendo Classic games. Nintendo heeft aan de rechter gevraagd of alle SD-kaarten en aangepaste Switch-spelcomputers in beslag worden genomen en worden vernietigd. Daarnaast vraagt het bedrijf om een schadevergoeding. De hoogte daarvan is niet bekend.