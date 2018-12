Webwereld Weggeef Weken: Win een Kingston HyperX EXO SSD

De Kingston HyperX Savage Exo SSD is een externe Solid State Drive die gebruik maakt van de 3D NAND-technologie om betrouwbaarder en doeltreffender SSD-snelheden te bereiken dan 2D NAND en je games sneller te kunnen patchen, installeren en opstarten. Verkort de laadtijden met een drive die tot wel 20% sneller is dan die van de huidige gamesystemen*. De SAVAGE EXO is gemakkelijk aan te sluiten, werkt met zowel Mac als pc en kan via de USB 3.1 Gen 2-aansluiting** worden gebruikt op je PlayStation 4 of Xbox One. De zeer compacte SAVAGE EXO weegt slechts 56g en is de perfecte oplossing voor supersnelle opslag en overdracht onderweg.

Supersnelle overdrachtssnelheden

Eenvoudige connectiviteit voor Windows en Mac

Compatibel met XBOX One en PS4 via USB 3.1 Gen 2

Licht, draagbaar en compact









* Gebaseerd op interne testdata. Laadtijden kunnen per game verschillen.