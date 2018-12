6 redenen om je oude pc te verruilen voor een laptop

Soms is een desktop beter, maar steeds vaker is een laptop de juiste keus.

Fabrikanten als Microsoft, Intel en andere pc-giganten vergelijken hun nieuwe hardware graag met 'vijf jaar oude pc's' om aan te geven hoe snel ze zijn geworden. Maar we denken dat die obsessie met prestaties een belangrijke boodschap over het hoofd ziet en in dit artikel lichten we die toe. Op specificatie-overzichten zie je interactiviteit en gemakkelijke security namelijk niet terug, maar het zijn goede redenen om voor een apparaat te kiezen.

Zelfs hoe mobiel een moderne pc is, valt wellicht niet meteen op als je naar de specs kijkt. Dus als je een oude bak hebt staan en denkt over een upgrade, hebben we hier zes redenen om een nieuwe laptop te overwegen.

1. 'Dun en licht' is ook ├ęcht dun en licht

Het concept van de dunne en lichte Ultrabook stamt al uit 2011 maar pas een paar jaar later gingen fabrikanten hier echt mee aan de slag. De meeste high-end laptops van tegenwoordig zou je als dun en licht kunnen omschrijven, met laptops als Acer Swift 7 die een dunne, gelikte formfactor gebruikt: hij is maar 1,15 cm dik en weegt 1,14 kilo. Vergelijk dat eens met iets als de Toshiba P845T-S4310 van een paar jaar eerder: 2,9 cm dik en een gewicht van 2,16 kilo.

Een vergelijking: Bovenop de Swift 7 van Acer (2018), in het midden de Surface Laptop van Microsoft (2017) en onderop de Toshiba Satellite A215-S5837 (2007). Het deksel van de Satellite is al dikker dan een moderne laptop!