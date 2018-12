HP Tango X review: Het nieuwe printen

HP brengt nog vrij regelmatig nieuwe inkjet-printers op de markt, maar gooit met met de Tango over een andere boeg. Deze lijn inkjet-printers moet ervoor zorgen dat het printen van de computerkamer wordt verplaatst naar de woonkamer. HP doet dat niet alleen door de printer een hip uiterlijk te geven, ook zit deze nieuwe lijn vol met allerlei handige slimme functies om het je nog makkelijker te maken.

Dat begint al bij de installatie van de printer. Als je het apparaat uit de doos haalt zie je op de quick install sheet dat je eigenlijk maar drie dingen hoeft te doen. De stekker in het stopcontact steken, de app installeren op je smartphone en deze doorlopen. Zodra de stekker in het stopcontact is gestoken lichten er allerlei subtiele ledjes op de printer op en begint er een subtiel opstartmuziekje te spelen. De eerste woorden die in mij opkomen zijn: "hip" en "futuristisch".

De printer wordt standaard meegeleverd met een linnen hoes waardoor het apparaat in ingeklapte vorm eerder lijkt op een luxe gekanteld boek dan een printer. Als de hoes wordt opengevouwen schakelt de printer zichzelf automatisch in (nee, er is een powerknop te bekennen) en lijkt zelfs dan niet echt op de gemiddelde inkjet. Wat ons betreft is HP's missie om de printer te (laten) verplaatsen naar de woonkamer geslaagd. Dit is een apparaat dat niet zou misstaan in een andere kamer dan de computerkamer.