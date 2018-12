Apple weigert buigproblemen iPad Pro toe te geven

It's not a bug, it's a feature.

De nieuwe iPad Pro lijkt last te hebben van een lichte kromming. Bij sommige gebruikers wordt de iPad met deze kromming geleverd terwijl bij anderen de kromming ontstaat na korte tijd. Hierover hebben veel gebruikers geklaagd bij Apple, maar de fabrikant uit Cupertino lijkt dit niet als een probleem te zien, sterker nog, het bedrijf beweert dat dit normaal is.

Apple liet vorige week aan The Verge weten dat deze kromming normaal is en dat deze kan ontstaan dankzij de nieuwe productiemethode die Apple hanteert om de tablets zo plat te krijgen. De combinatie van plastic en metaal zorgt ervoor dat er bij temperatuurverschillen een kromming kan optreden, maar dat deze de werking van de tablet niet beïnvloedt.

Omdat Apple de buiging als normaal ziet, hoeft het bedrijf gebogen exemplaren niet terug te nemen of te repareren, tot grote woede van gebruikers die hun onvrede op verschillende fora en Twitter uiten.

"Beter dan perfect"

Apple gooide enkele dagen later nog meer olie op het vuur door een e-mail van Dan Riccio, senior vp hardware engineering, te publiceren waarin wordt gezegd dat de nieuwe iPad Pro voldoet aan de hoge kwaliteitsstandaarden van Apple wat ontwerp en precisiefabricage betreft en deze zelfs overstijgt.

"Onze huidige specificatie voor de platheid van de iPad Pro is tot 400 micron, wat nog strakker is dan vorige generaties," schreef Riccio. "Deze afwijking van 400 micron is minder dan een halve millimeter (of de dikte van maximaal vier vellen papier) en dit niveau van platheid zal niet veranderen tijdens normaal gebruik tijdens de levensduur van het product."

Apple ziet deze nieuwe "bendgate" dan ook als een non-issue en is niet van plan hier iets aan te doen.

© MacRumors Forum