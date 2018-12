5 toffe tech-producten die 2018 niet hebben gehaald

Er zijn een hoop prachtige technologieën aangekondigd voor 2018, zoals altijd zijn er een paar die de "deadline" van 2018 niet hebben gehaald door uiteenlopende redenen. Tijd om de opvallendste op een rijtje te zetten.

Apple AirPower

Op dit moment is de AitPower een echte legende. Aangekondigd naast de iPhone X in 2017, was het de eerste pad in staat om drie apparaten tegelijk op te laden (namelijk een iPhone, Apple Watch en AirPods). Het apparaat is echter nog steeds niet verschenen op de markt. Apple heeft alle vermeldingen van diens website gehaald en liet er geen woord over los op de volgende Apple-evenementen.

In feite was de enige indicatie dat Apple nog aan dit product werkt een toevallige vermelding in de snelstartgids in de iPhone doos dit jaar. Maar wanneer het apparaat nou uitkomt...?

Alternatief: 2 in 1 Wireless Charger.