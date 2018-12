Android terugblik: De toppers en floppers van 2018

Er zijn in 2018 zoveel geweldige smartphones uitgekomen dat het praktisch onmogelijk is om een favoriet te kiezen, Sommige hadden fantastische features, anderen zagen er prachtig uit en ze hadden praktisch allemaal adembenemende camera's. En ja, we weten het, we hebben dit jaar behoorlijk veel over smartphones geschreven, maar een artikel meer kan geen kwaad. We kijken nog even terug naar al die smartphones en Android-features van 2018 die een (goede of slechte) indruk hebben gemaakt.

Meest overgewaardeerde camera-feature van 2018

Als er in 2018 een trend was die veel aandacht kreeg (los van de notch), dan is het wel de vernieuwde focus op de camera. En dan hebben we het niet alleen over de software, ook op hardwaregebied is er veel gebeurd. Triple-camera arrays, ultra-wide lenzen, 3x "optische" zoom en dual-camera-selfie-features werden allemaal de norm in 2018.

Er was echter een feature die veel te veel werd gehypet: Dual Aperture. Een van de kenmerkende eigenschappen van de Galaxy S9 en S9+, het laat je handmatig overschakelen van f/2.4 naar f/1.5 door op een knop te tikken, wat natuurlijk heel cool is om te bekijken.

Maar er is een reden waarom geen enkele andere telefoonmaker het heeft gekopieerd: Het is een soort van zinloos. Terwijl een groter diafragma zeker invloed heeft op de kwaliteit en de samenstelling van je foto's, is het handmatig inschakelen ervan een soort gimmick. Het is veel effectiever om de signaalverwerker de aanpassingen in de automatische modus te laten uitvoeren of om een schuifregelaar te gebruiken voor nauwkeurigere aanpassingen.