Jongen verkoopt nier voor iPhone

Hij kreeg daar 22.000 Yuan voor (ongeveer 2795 euro). Met dat geld kocht hij de felbegeerde iPhone 4. Een toestel dat destijds gezien werd als statussymbool. Het zorgde ervoor dat hij gezien werd als "atas" (wat "high class" betekent).

Helaas kostte de iPhone hem uiteindelijk veel meer dan z'n nier. De wond die na de nieroperatie was ontstaan was niet goed schoongehouden en raakte geïnfecteerd meldt The Oriental Daily. De jongen liep jarenlang rond met deze infectie en werd steeds zieker. Toen de jonge Chinees uiteindelijk medische hulp zocht, bleek het te laat. De resterende nier was in zo'n slechte staat dat deze niet meer werkte.

Wang zal de rest van z'n leven op regelmatige basis nierdialyse moeten ondergaan en de kosten daarvoor zullen hij en z'n ouders zelf moeten betalen. Het illegale ziekenhuis is opgerold en de familie van de jongen wordt wel gecompenseerd, maar het is een schrale troost.

Het is niet bekend of Wang nog steeds gebruik maakt van de iPhone 4.