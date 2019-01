Hoeveel waarde moeten we nog hechten aan Andy Rubin's visie?

Blijkbaar heeft Essential niet het gevoel dat een volledige productcatalogus het belangrijkste is dat nodig is voor een goed ondernemingsplan. Andy Rubin heeft eerder 30 procent van z'n werknemers moeten ontslaan en lijkt het bedrijf klaar te stomen voor verkoop. De verkoopcijfers van de Essential Phone PH-1 vielen tegen en het toestel wordt niet langer geproduceerd. Het toestel is niet langer op voorraad en wordt niet meer verkocht.

In een verklaring aan 9to5Google bevestigde Essential dat de telefoon inderdaad uitverkocht was op zijn website, De "Koop nu" knop is vervangen door een "out of stock"-melding. De woordvoerder voegde er ook aan toe dat het "geen nieuwe inventaris zal toevoegen", een zeker teken dat het over en uit is voor de keramische smartphone. Gebruikers die het toestel alsnog willen aanschaffen kunnen voorlopig nog eventjes terecht bij Amazon waar het toestel nog op voorraad is.

De smartphone was een van de eerste handhelds met een "edge-to-edge" scherm met notch, branding op de voorkant, maar ontbrak premium functies zoals waterbestendigheid, draadloos opladen, en een koptelefoonaansluiting. De Essential Phone kostte 799 dollar, maar de prijs werd al snel verlaagd tot 599 dollar.