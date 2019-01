Verkoop cassettebandjes stijgt sterk

De groei van cassettetape en vinyl stijgt al jaren - maar de verkoop is in de decennia daarvoor dan ook in een diep dal geraakt. In hipsterketen Urban Outfitters worden 'retro' ghettoblasters verkocht en moderne albums als Taylor Swifts Reputation die op cassette zijn uitgebracht vinden daar aftrek, zo meldt songtekstensite Genius.

Opvallend, omdat áls we al over cassettebandjes schrijven, het is omdat een fabrikant de handdoek in de ring heeft gegooid en stopt met de productie van het medium. In Japan is het cassettebandje overigens nooit verdwenen. Dat land heeft te maken met een flink stukje legacy, met MKB's die hun faxen en cassettedecks nooit hebben vervangen.