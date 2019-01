Intel verrast met 10 nm Ice Lake CPU

De nieuwe chips zijn gebouwd op de Sunny Cove-architectuur en bouwt ondertussen de bestaande Coffee Lake-lijn verder uit. Ook kondigde Intel iets heel anders aan: Lakefield. Dat is een big-little aanpak met gestackte Atom en Core-chips en een heel nieuwe platformaanak voor pc's. Het initiatief staat bekend onder de naam Project Athena en dat wordt de nieuwe generatie ultrabooks en andere superdunne laptops.

Intel bracht recent ook zijn Core i9-9900K uit, een Coffee Lake-processor die we beoordeelden als de snelste game-processor die je nu kunt krijgen. Maar die chip kost rond de 500 euro en vijf nieuwe processoren geven betaalbaardere Coffee Lake-chips, van Core i3 tot Core i5. De eerste daarvan moet deze maand uitkomen en er volgt meer in het tweede kwartaal van dit jaar, belooft de chipfabrikant.

Intel maakte in 2017 al per ongeluk bekend dat er Ice Lake-chips in de pijplijn zaten als opvolger van de 10 nm Cannon Lake chip, maar het bedrijf heeft er sindsdien weinig meer over gezegd. Ice Lake is dus gebouwd op Sunny Cove, heeft geïntegreerde Thunderbolt 3, Gen 11-graphics, Wi-Fi 6, en iets dat DL Boost heet, wat gericht is op het sneller draaien van AI-toepassingen.

De architectuur Sunny Cove werd in december onthuld en daarvoor had Intel enkele technische details gedeeld, zoals het aantal parallelle instructies (vijf) en enkele prestatievergelijkingen met eerdere generaties. Maar details als het aantal cores of kloksnelheden blijven onbekend. Wel liet Intel een Dell-machine zien met een Ice Lake-CPU. Die verschijnt nog dit jaar.