5 manieren om de iPhone weer te laten groeien

Na jaren van doemtijdingen hebben analisten eindelijk eens gelijk gekregen: de verkoop van iPhones zakt in. Het was onvermijdelijk dat dit een keer zou gebeuren en er was rook genoeg voor sommige deskundigen om van brand te spreken. Tim Cook legde de schuld bij China en hoewel dat deels waar is, zijn er meer factoren die hebben bijgedragen. We noemen vijf potentiële problemen en oplossingen.

1. De keuze is (te) reuze

Er was een tijd dat als je een iPhone wilde, je alleen nog maar hoefde te beslissen of je een witte of zwarte wilde. Die tijd ligt al lang achter ons en momenteel krijgt een klant nogal wat beslissingen voor de kiezen. De iPhone XR goedkoper is dan de XS maar heeft wel een groter scherm. De camera achterop de XR maakt bokeh-effecten als de XS, maar alleen van personen. De XR heeft een heleboel kleuren, maar als je per se goud wilt, moet je de XS nemen. De XR heeft alleen 128 GB opslag.

En dan heb je nog verwarring over specs: de meeste mensen kennen het verschil tussen OLED en LCD niet, of waarom de rekenkracht verantwoordelijk is voor detectie van randen in beeld. De meeste consumenten willen een beslissing nemen die simpel is en hebben niet zoveel specifiek technische kennis in huis die nodig is om een geïnformeerde beslissing te nemen over de huidige line-up van iPhones.

Als Apple wil vasthouden aan zijn huidige patroon van drie modellen, moet het onderscheid duidelijker zijn. Dat begint met de grootte. De beslissing van de klant die een simpele keuze wil maken, zou moeten afhangen van grootte, kleur en opslagruimte in plaats van camerafeatures, schermkwaliteit en gigabytes.